  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye İsveç'e 2 yıl giriş yasağı getirildi
Aktüel

Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye İsveç'e 2 yıl giriş yasağı getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:46:05 -
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye İsveç'e 2 yıl giriş yasağı getirildi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a iki yıl İsveç'e giriş yasağı getirildi.

SVD gazetesinin haberine göre, bugün Malmö'ye giriş yapmaya çalışan Paludan sınırdan geri çevrildi.

İsveç Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park ile Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın iki haftadır Malmö'de Müslümanları kışkırtmak için birçok girişimde bulunduğunu söyledi.

Irkçı siyasetçinin Müslümanların cuma namazı kılacağı sırada cami önünde Kur'an yakmak için polisten izin istediğini aktaran Yüksel, ''Polis buna güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Daha sonra ırkçı siyasetçi Malmö'nün başka bir yerinde Kur'an yakmak için ikinci izni istedi, buna da izin verilmedi. İsveçli aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park, bunu Malmö İdari Mahkemesine götürdü. Mahkeme de polisin kararını haklı buldu.'' dedi.

Bunun üzerine Rasmus Paludan'ın Malmö'ye gelerek izinsiz gösteri yapma girişiminde bulunduğunu belirten Yüksel, ''Malmö sınır polisi bu provokasyonda izin vermedi. Paludan'ı sınır dışı ederken iki sene de İsveç'e girmesini yasakladı.'' ifadelerini kullandı.

İsveç polisi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Türk asıllı politikacı Yüksel, ''İki haftalık süreçte İsveçli ve Müslüman STK'ler, Kur'an yakma provokasyonu engellemek için yoğun çaba harcadı. Özellikle sosyal medyada imza kampanyası toplayarak yetkililerin dikkatini çekti.'' dedi.

Öte yandan Malmö'de aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyesi üç kişi, Rosengard bölgesinde Kur'an-ı Kerim'i yakarak sosyal medya hesaplarından yayınladı. Haberi alan polis olaya müdahale ederek söz konusu kişileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı