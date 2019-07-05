Kur’an okumada yarıştılar Kütahya’daki tarihi Ulu Cami’de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı erkek Kur’an kursları arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Türkiye birinciliğini Doğukan Yegin elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı erkek Kur’an kursları arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde birinciliği Doğukan Yegin kazandı. Kütahya Müftülüğü ev sahipliğinde tarihi Ulu Cami’de gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma yarışmasına, Balıkesir, Bitlis, Gaziantep, Isparta, İzmir, Malatya ve Samsun’daki bölge yarışmalarında birinci olan 7 öğrenci katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, yaptığı konuşmada, yarışmanın kaybedeninin bulunmadığını, katılan bütün öğrencilerin birer “Kur’an incisi” olduğunu dile getirdi. Yaz tatilinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin Kur’an öğrenmek için camileri doldurduğunu anlatan Dinç, camilerde ayrıca temel dini eğitimlerin verildiğini kaydetti. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Bitlis’ten Doğukan Yegin birinci, İzmir’den Ömer Baydar ikinci, Gaziantep’ten Mehmet Hakan Doğan üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve öğreticilerine ödülleri protokol üyelerince verildi.

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