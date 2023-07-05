Kur'an-ı Kerim'e Rusya'da alçak saldırı

Rusya'nın Kabardino bölgesinde bulunan bir camiye giren şahıs, Kur'an-ı Kerimleri bir araya toplayıp yaktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ne yaptığı ziyarette, “Kuran, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız” ifadelerini kullanmıştı.