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Gündem Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım
Gündem

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

Yeniakit Publisher
2023-07-29 11:48:00 -
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemini engellemek isteyen Iraklı Kuds Al-Samarrai Kur'an'ı almaya çalışılırken saldırıya uğradı. ardından da ‘hırsızlık' suçlamasıyla karakola götürülen Iraklı Kuds Al-Samarrai yaşadıklarını anlattı: “Kur'an'a saygısızlığı görünce yüreğim sızladı. Kimsenin onu yakmasına izin veremezdim, O benim kitabım nasıl yakabilirler' dedim.

Avrupa'da İslam karşıtı söylem ve eylemler gün geçtikçe artıyor. Son olarak Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Kur'an'ın yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden uzaklaştırdı. Kur'an-ı Kerim'i provokasyonculara yakmaları için iade etti.

KALBİM SIZLADI

Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlığa dayanamayan kadının Iraklı gazeteci Kuds Al-Samarrai olduğu ortaya çıktı. O gün ve sonrasında yaşananları anlattı. Alçak eylemin olduğu gün Kopenhag'taki Irak Büyükelçiliği önünde bir arkadaşını beklerken Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördüğünü söyleyen Al-Samarrai, "Kalbim sızladı ve buna bir tepki göstermem gerektiğini hissettim. Kur'an'ı almaya çalıştım ama saldırıya uğradım. Bu esnada polis benden Kur'an'ı alıp onlara geri verdi. Polisin davranışı karşısında çok üzüldüm" dedi.

MESAJ İLETMEK İÇİNMİŞ!

"İlk başta provokasyonculara bunu neden yapıyorsunuz, Kur'an'ı neden yakıyorsunuz?" diye sorduğunu belirten Iraklı gazeteci, şöyle devam etti: "Onlar da bana 'Mesajımızı iletmek için yakıyoruz' diye yanıt verdiler. Bu nasıl bir mesaj olabilir? Hangi mesaj için benim Kur'an'ımı yakıyorsun? Polis konuşmaları duyunca ne olduğunu sordu. Ben de 'Benim Kur'an'ımı yakıyorlar' dedim. Aldığım cevap ise 'Hayır bu onlara ait' oldu. Tamam bu ellerindeki Kur'an onlara ait olabilir ama o benim kitabım, tüm Müslümanların kitabı."


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HIRSIZLIKLA SUÇLANDI

Yeni Şafak'a konuşan Al-Samarrai, Olayın ardından karakola götürüldüğünü ve hakkında 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamasında bulunulduğunu söyledi, "Kur'an-ı Kerim'i çalmaya çalıştığımı söylediler. Onlara Kur'an'ın benim kutsal kitabım olduğunu ve bunların benim için kabul edilebilir olmadığını anlattım. Sonra serbest bırakıldım. Ertesi gün doktora gittim. Doktor vücudumda darbelerin olduğunu ve bunu polise bildireceğini söyledi. Danimarka'daki Müslüman cemaatleri de beni ziyaret etti ve Müslüman bir avukat benim vekilim olmayı talep etti. Bir kaç hafta içinde mahkeme görülecek" diye konuştu.

BU SEFER DE CAMİ ÖNÜNDE YAKTILAR!

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Dortheavej semtindeki İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısında cuma namazı bitiminde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam karşıtı pankartlar taşıyan ve megafonla İslam'a hakaret eden grup, provokasyonu yoğun polis güvenliği altında gerçekleştirdi. Grup üyeleri, provokasyon anlarını sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Bu esnada camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

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