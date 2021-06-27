Kur’an bülbülleri hafızlık tacını taktı

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Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’e indirilen Kur’an-ı Kerim’i hafızalarında yaşatan ve gelecek nesillere aktaracak olan 32 hafız daha icazetlerine kavuştu. Yalova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 14 erkek ile 18 kız öğrenci, Raif Dinçkök Kültür Merkezinde gerçekleştirilen merasimle icazetlerini aldı. Saat 15:00’te Aşr-ı Şerifler okunarak başlayan icazet merasiminde tekbirler ve niyazlar arşı alaya yükseldi.

Muhteşem merasim

Pandemi koşulları gözetilerek gerçekleştirilen ve Yalova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Kalyoncu’nun selamlama konuşmasıyla başlayan hafızlık törenine katılım oldukça yoğundu. Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Galip Paşa Camii İmam Hatibi Mehmet Hanefi Pervane, İstanbul Mimar Sinan Camii Müezzini Adem Karataş ve Yalova Merkez Camii İmam Hatibi Niyazi Atmaca’nın Kuran’ı Kerim’den ayet ve sureler okuduğu icazet merasiminin sonunda Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık da dua etti.

Yoğun ilgi

Merasime ayrıca, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, il protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

