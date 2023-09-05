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Dünya Kuraklıkla boğuşan ülkede su arıtma tesisi bombalandı!
Dünya

Kuraklıkla boğuşan ülkede su arıtma tesisi bombalandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 10:50:00 -
Kuraklıkla boğuşan ülkede su arıtma tesisi bombalandı!

Kenya, kuraklıkla boğuşan Somali'de, savaş uçaklarıyla su arıtma tesisini bombaladı.

Kenya'nın geçtiğimiz gün Somali'de düzenlediği hava saldırılarında bir su arıtma tesisinin vurulduğu ortaya çıktı.

Kenya ordusuna bağlı savaş uçakları geçtiğimiz gün Somali'nin Cuba iline bağlı Saakow yerleşimine hava saldırıları düzenlemişti.

Gece saatlerinde düzenlenen bombardımanda yerleşime toplamda 4 bomba atılmış, 3 evin hasar görmesinin yanı sıra yeni yapılan bir su arıtma merkezinin de yıkıldığı belirtilmişti.

Bölge kaynakları, saldırıda yıkılan su arıtma tesisinin fotoğraflarını yayınladı.

Yayınlanan fotoğraflarda, bölge halkı için temiz içme suyu üretilmesi amacıyla kurulan tesisin saldırıya uğradığı ve büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görülebiliyor.
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Öte yandan, saldırıda yaralanan sivillerin fotoğrafları da bölge kaynaklarınca servis edildi. Bombardımanda biri 7, diğeri 1 yaşında iki kardeşin yaralandığı ifade edilmişti.

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ABD destekli Kenya ordusunun bölgede kıtlık, kuraklık ve susuzlukla karşı karşıya olan sivillerin kullandığı su kaynaklarını bombalaması dikkat çekti.

Saldırıların bölgede Eş Şebab'ın artan etkinliğine karşı "misilleme" gerekçesiyle düzenlendiği ve sivillerin hedef alındığı kaydediliyor.

Kenya son dönemde Somali'nin güneyinde Müslüman sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik bombardımanlarını artırmış durumda.

Söz konusu bombardımanlarda çok sayıda sivil hayatını kaybediyor ve ağır maddi hasarlar meydana geliyor.

Kaynak: Mepa News

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