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Kurabiye diyeti nedir?

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olan kurabiye ile fazla kilolarınızdan kurtulmak isterseniz sizde bu diyeti deneyebilirsiniz.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:31
Kurabiye diyeti nedir?

Diyet kurabiyeler, kalorileri düşük olduğundan ve uzun süre tok tuttuğundan kilo vermenize yardımcı olur. Ancak bu diyetle etkili bir sonuç almak için güçlü bir iradeye sahip olmanız gerekir. 

KURABİYE DİYETİ NASIL YAPILIR?

Kurabiye diyeti; kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğünlerde diyet kurabiyelerin yenmesiyle uygulanıyor. Akşam yemeğinde ise kalorisinin çok yüksek olmaması şartıyla istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz. Ara öğünlerde kurabiye yerine detoks suları ya da sağlıklı besinlerden oluşan kalorisi düşük çorbaları tercih edebilirsiniz. Ancak kahvaltı ve öğle yemeğinde kesinlikle kurabiye tüketmeniz gerekiyor.

KURABİYELERE DİKKAT!

Marketten alacağınız ve gün içinde tüketeceğiniz kurabiyelerin, içeriklerine oldukça dikkat etmelisiniz. Bu kurabiyelerin içeriği tamamen diyet ürünleri ve kalorisi düşük besinlerden oluşmalıdır. İçeriğinde yapay tatlandırıcı ve yağ bulunan kurabiyeler kesinlikle tüketilmemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:31
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