Kür 1 ayda 6 kilo kesin sonuç: Bu kür size kar gelecek! Püf noktası: Yapanlar ocağın altını hemen kapattılar

Kür 1 Ayda 6 Kilo Kesin Sonuç Tarifi İçin Malzemeler

15-16 adet maydanoz

1 adet limon

1 adet salatalık

1 çay kaşığı toz zencefil

1 bardak su

Kür 1 Ayda 6 Kilo Kesin Sonuç Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle maydanoz limon salatayı yıkayalım ve kabuğuyla birlikte Sabah uyandığınızda blender’a belirtilen miktar ölçüsünde maydanozu atalım ,üstüne 1 tane limonun suyunu iyice sıkalım, kabuğuyla birlikte atalım. Son olarak da üzerine 1 bardak su ekleyelim.

Malzemelerimizi blender’a ekledikten sonra blender’ı çalıştırarak yemyeşil bir su elde edeceksiniz. Kürümüz hazır.

NOT;Yukarıda olduğu gibi elde ettiğiniz maydanoz suyu sabahları kahvaltıdan 15 dk önce aç karnına içilir. Bu düzenli olarak ara vermeden 15 gün boyunca uygulanır. Dilerseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vererek tekrar aralıksız 15 gün uygulayabilirsiniz. Bu yaptığımız ikinci 15 günlük uygulama şekli özellikle karaciğer yağlanması olan kişiler için önerilir. Ayrıca mutlak suretle maydanoz kürü her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

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Püf noktası kaynayan suyun altını hemen kapatmak!

Diğer taraftan İbrahim Saraçoğlu ödem söktürücü besinler arasında kiraz sapı, lahana ve mısır püskülünün de oldukça etkili olduğunu belirtmektedir.

Lahana kürü ile ödem atmak için, birkaç adet lahana yaprağının 3 su bardağı kaynayan suyun içine atılarak 10-15 dakika ağzı kapalı bir şekilde bekledikten sonra içilmesi gerekir.

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