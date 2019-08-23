0553 313 94 23

Küplüpınar’a yeni spor ve eğitim merkezi

Osmangazi Belediyesi’nin Küplüpınar Mahallesi’nde inşâ ettiği spor ve eğitim merkezindeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:19
Küplüpınar’a yeni spor ve eğitim merkezi

Osmangazi Belediyesi’nin Küplüpınar Mahallesi’nde inşâ ettiği spor ve eğitim merkezindeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.


İlçeyi spor tesisi ve kültür merkeziyle donatan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski spor kulüplerinden olan Küplüpınar Yeşildağspor Kulübü’ne de modern bir hizmet binası kazandırdı. Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi, yeşil alanı ve hizmet binası ile toplam 590 metrekare alan üzerine inşâ edildi. İnşaat çalışmaları tamamlanan merkez, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının ardından hizmete açılacak.


Yeni binanın zemin katında lokal, mutfak, ofis, yönetim odası ve teknik oda yer alacak. Diğer katında, 2 çok maksatlı salon, soyunma odası, duş alanlarının bulunacağı binanın bahçesinde ise açık oturma alanları olacak.


Osmangazi’yi sporun merkezi yapmak adına spor tesislerimize her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Mahallelerimize kazandırdığımız spor tesisleriyle amatör spor kulüplerinin çalışmalarına destek veriyoruz. Sosyal tesisimiz ile geleceğimizin teminatı gençlerimize sahip çıkarken, Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü’nde oynayan sporcularımıza da bir araya gelip vakit geçirebilecekleri bir alan sunuyoruz. Gençlerimizin gelişimi ve sosyal hayatına katkı sağlayacak tesis mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine hazır
    1. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl..
    2. Çaycuma ADD ilk gençlerini Afyon..
    3. Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti
    4. DSP’den kayyım açıklaması! ‘Terör..
    5. Emine Bulut cinayeti
    6. MHP'den partililere flaş talimat!
    7. Polonya'daki şimşek fırtınası
    8. Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen..
    9. ABEL’den İTSO’ya özel indirim
    10. Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut..
    11. Oppo'dan yeni "Reno2" serisi
    12. Kıbrıs Gazisi’nin evi alev alev yandı
    13. Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz..
    14. Malatya Barosundan kadın cinayetlerine..
    15. Ankara'daki Afrikalı büyükelçiler bir..
    16. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    17. Bakan Gül'den Emine Bulut açıklaması!
    18. Gelenek karakolluk oldu
    19. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    20. Büyükşehir Konservatuvarına korist..
    21. TCMB döviz kurları
    22. Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına..
    23. Antalya’da 4. kat balkonundan düşen..
    24. Hülya Hökenek canlı yayında 'Ölmek..
    25. Küstah ifadeler! PKK destekçileri..
    26. Osmangazi’de trafik düzenlemesi
    27. Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu
    28. Yazlık sinema “Hababam Sınıfı” ile..
    29. Kop Millet Kıraathanesi Açıldı
    30. Silahlı kavgada yaralanan şahıs..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar