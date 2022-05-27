Kupayı kazanan Sivassporlu futbolculara havalimanında su tankıyla sürpriz karşılama
Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda su tankıyla karşılandı.
Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas’a geldi. Kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda su takıyla karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Kayserispor’u 3-2 yenip kupayı müzesine götüren Sivasspor’da kutlamalar sürüyor.
Uçak su tankıyla karşılandı
Bu kapsamda teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iniş yaptı. İniş yapan uçak su tankıyla karşılanırken Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlar uçak içerisinde alkış tuttu ve tezahürat etti.