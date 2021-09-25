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Spor Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu
Spor

Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu. Alman teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına Ay-Yıldızlı ekibe hizmet edecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 14:49:00 -
Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu. Alman teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına Ay-Yıldızlı ekibe hizmet edecek.

Koçak'ın ardından Kuntz'un ekibine girecek ikinci isim de belli oldu.

Mainz'in eski hocası Jan Moritz Lichte, eski hocası Koçak'la birlikte Stefan Kuntz'un ekibinde yer alacak ve Kuntz'un ikinci yardımcısı olacak.

 41 yaşındaki Alman hoca kariyerinde Paderborn, St. Pauli, Leverkusen, Hannover 96 ve Mainz takımlarında yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Jan-Moritz Lichte Eylül 2020 ile Aralık 2020 arasında Mainz'de teknik direktör olarak görev aldı.

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