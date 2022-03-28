Kuntz'un hedefi Euro 2024!

Stefan Kuntz kendi ülkesinde düzenlenecek EURO 2024 için şimdiden kolları sıvadı. Şanssız bir şekilde 2022 Dünya Kupası yolunda Portekiz’e elenen Türkiye’de hedef Almanya olarak saptandı.

2022 Dünya Kupası yolunda play-off yarı finalinde Portekiz’e 2-1 kaybederek şanssız bir biçimde elenen Türkiye’de vakit kaybetmeden yeni hedef belirlendi.Teknik direktör Stefan Kuntz, kendi ülkesi olan Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için kolları sıvadı, çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Portekiz şokunu bir an önce atlatmaları gerektiğini düşünen ve elindeki jenerasyona çok güvenen Kuntz, İtalya maçının milat olmasını istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Konya’da yarın akşam oynanacak özel maçla birlikte hem futbolcuların hem de tüm futbolseverlerin EURO 2024 havasına girmesi düşünülüyor. Son olarak Almanya’nın elinden kazanılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan da bu yöndeki umutları artıran bir gelişme oldu.

Stefan Kuntz’un mevcut kadroda yer alan potansiyelli isimler ve hızlı bir şekilde altyapılardan yetişen genç Türk yıldızlara çok güvendiği bildirildi.

Almanya U21’de beraber çalıştığı Salih Özcan’ı kazandıran tecrübeli teknik direktörün Arda Güler başta olmak üzere şu anda çıkışa geçen gençleri de yakından izlediği kaydedildi. 2 yıl sonra Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’na kadar daha fazla gencin katılacağı hesaplanıyor.

Yıldızlar umutlandırıyor

A Milli Takımımızda genç yeteneklerin çoğalması herkesi umutlandırıyor. Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldızların son dönemde yakaladığı çıkış en önemli örnek oluyor. Ayrıca Salih Özcan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi isimlerin de 2024’teki Avrupa Futbol Şampiyonası’nda daha da tecrübeli olacakları bildiriliyor. Bununla beraber alttan yetişen Arda Güler, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Ahmetcan Kaplan başta olmak üzere birçok genç yeteneğin yetiştiği vurgulanıyor.