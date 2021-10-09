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Spor Kuntz'tan itiraf: Bunu aşamadık
Spor

Kuntz'tan itiraf: Bunu aşamadık

Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'le 1-1 berabere kalan Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, "Takımda devam eden bir güvensizlik var. Bunu aşamadık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 01:15:00 -
Kuntz'tan itiraf: Bunu aşamadık

Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.

Kunt açıklamalarında, "Norveç'e hızlı reaksiyon veremedik. İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptık, bu dokunuşlarla tekrar oyunu kontrol eden taraf olduk, buna çok sevindim.

"Oyuncularımın her şeylerini verdiklerini düşünüyorum"

Maçtan önce takımdan her şeylerini vermelerini istedim. Maçtan sonra da bundan tatmin olduğumu söyleyebilirim, oyuncularımın her şeylerini verdiklerini düşünüyorum.

"Hala iddiamız devam ediyor"

Bu güzel seyirciye bir galibiyet armağan etmek isterdik ama hala iddiamız devam ediyor, böyle de bir gerçek var.

9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunları kaçırmayacağız.

"Takımda güvensizlik var"

Takımda devam eden bir güvensizlik var. Bunu aşamadık." ifadelerini kullandı.

 

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