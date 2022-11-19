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Spor Kuntz'a Arda Güler tepkisi
Spor

Kuntz'a Arda Güler tepkisi

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'un Çekya maçında tercih ettiği kadro futbolseverleri üzdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 20:21:00 -
Kuntz'a Arda Güler tepkisi

Stefan Kuntz'un tercihleri yine tartışma konusu oldu. İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, Çekya'ya karşı çok farklı bir kadro görüldü.

"Oynayanlar nerede?"

Kuntz'un takımlarında oynayamayan futbolcuları oynattığına dair çok eleştiri geldi. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin şans bulamaması taraftarları kızdırdı.

Kalede doğan var

Kuntz, Çekya'ya karşı; Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal ilk 11'ini sahaya sürdü. Kuntz'un kaledeki Doğan Alemdar tercihi de dikkat çekti.

"Gidişata göre oynayabilir"

İskoçya maçının ardından, "Arda Güler'e mutlaka şans vereceğim" diyen Kuntz, Çekya maçından önce tam tersi bir açıklama yaptı. Alman teknik direktör, "Oyunun gidişatına göre alabilirim" şeklinde konuştu.

İlk 11'ler:

Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Doğukan Sinik, Cengiz Ünder, Enes Ünal,

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Tomas Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

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