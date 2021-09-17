Kuntz karar verecek mi?

TFF, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü adına Almanya U21 Takımı'nın hocası Stefan Kuntz ile görüşmelerini sürdürürken Kuntz ailesinin kararını bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası A Milli Takım 'ın teknik direktörlüğü adına Stefan Kuntz ile görüşmelerini sürdürüyor. Almanya U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz ile henüz anlaşmanın tam anlamıyla sağlanamadığı iddia ediliyor.

Özellikle eşi Sabine'in görüşlerinin önem taşıdığı belirtilirken Kuntz'un teklifi ailesiyle görüştükten sonra kararını TFF yönetimine vermesi bekleniyor. Stefan Kuntz, A Milli Takım için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yürütürken Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki görevi de devam etmekte. Bild'in haberine göre Kuntz, 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesinin feshi adına Almanya Futbol Federasyonu ile henüz bir görüşme gerçekleştirmedi.