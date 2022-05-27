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Spor Kuntz, kadro eleştirilerine bakın ne cevap verdi!
Spor

Kuntz, kadro eleştirilerine bakın ne cevap verdi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Uluslar Ligi maçları öncesinde konuştu. Alman çalıştırıcı, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor" diyerek kadro seçimi eleştirilerini cevapladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:29:00 -
Kuntz, kadro eleştirilerine bakın ne cevap verdi!

 

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Uluslar Ligi maçları öncesinde konuştu. Alman çalıştırıcı, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor" diyerek kadro seçimi eleştirilerini cevapladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Riva'da basın toplantısı düzenledi.

"Trabzonspor'u ve Sivasspor'u kazandıkları kupalardan ötürü tebrik ederim. Ayrıca Fenerbahçe ve Konyaspor'u da Avrupa kupaları için tebrik ederim. Şu anda 2024 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Bizleri karmaşık bir süreç bekliyor ancak Uluslar Ligi arka kapıdan Avrupa Şampiyonası'na gidiş yolu açıyor.

Bu ülkenin en büyük oyuncularından biri olmak istiyorsanız şu anda tatilde değil de milli takım kampında olduğunuz için gurur duymalısınız."

 

Mert Hakan, İrfan Can ve Emre Mor açıklaması
"Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi.

Mert Hakan ile ilgili; Orta sahada çok fazla oyuncum var. Salih, Hakan, Orkun ve Dorukhan gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık.

Oyuncular arasında küçük farklar var. İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik. Benim için önemli olan tek kriter performans. Son kadroya baktığımızda 8-9 yada oyuncumuz yurt dışında oynayan oyunculardı.

Milli takım için oyuncu bakarken yurt dışına çok normal değil mi? Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması benim için önemsiz."

 

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