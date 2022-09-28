Kuntz için biraz daha sabır gerekmiyor mu?
Millilerimiz Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi.. Elbette bu yükseliş sırasında hem Lüksemburg beraberliği sonrası gruptan çıkmayı garantilememiz ve son maçta ise kötü bir futbolla Faroe Adalarına mağlup olduktan sonra Kuntz’a yönelik eleştirilerin dozu da haliyle had safhaya ulaştı...
Millilerimiz Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi.. Elbette bu yükseliş sırasında hem Lüksemburg beraberliği sonrası gruptan çıkmayı garantilememiz ve son maçta ise kötü bir futbolla Faroe Adalarına mağlup olduktan sonra Kuntz’a yönelik eleştirilerin dozu da haliyle had safhaya ulaştı...