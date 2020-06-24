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Aktüel

Kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 03:33:03 -
Kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki otomobil, tamamen yandı.

İddiaya göre, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde bir süredir park halinde bulunan 35 HA 0812 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü.

Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma devam ediyor.

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