“Kumpas” 15 Temmuz’da TRT 1’de Başlıyor

FETÖ’nün ihanet çemberinin, Türk ve dünya kamuoyunda tartışmaya mahal vermeyecek biçimde anlaşılmasına katkı sunacak olan TRT’nin “Kumpas” yapımı, örgütün çözülmesinde ve çökertilmesinde fayda sağlayan “gerçek itirafçıların” anlatımları üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Burak Akın…. Ali Bal…. Eski örgüt üyelerinden çarpıcı itiraflar…

“Kumpas”, terör örgütü elebaşı Gülen’in başlangıcından bu yana devletin içine sızarken mensuplarını kontrol altında tutmak için uyguladığı yöntemleri, başvurduğu psikolojik taktikleri ve ulaştığı teknik altyapıyı gözler önüne serecek. 15 Temmuz günü darbeciler tarafından bacaklarından vurulan, başlangıçta gazi ve kahraman olarak bilinen, ancak darbeden bir buçuk yıl sonra Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ne giderek örgüt üyesi olduğunu itiraf eden Eski Yüzbaşı Burak Akın’ın yaşam öyküsü ve örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunmuş etkin pişman Ali Bal’ın itiraflarının yer aldığı yapım, kamuoyunda çok konuşulacak.

FETÖ tarafından uydurulan ve bir kısım taraflarca benimsenen; “kontrollü darbe”, “15 Temmuz tiyatrosu” gibi söylemler ise; Eski Yüzbaşı Burak Akın’ın sohbet gruplarından arkadaşı olan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emir subay yardımcılığını yapan Serdar Tekin ve darbe girişiminin icrasını yürüten, katkı sağlayan birçok subay üzerinden boşa çıkarılacak.

FETÖ kumpasları… İzmir casusluk davası… Sınav sorularının çalınması…

Geçmişte üst düzey örgüt mensubu olan Ali Bal’ın anlatımlarıyla FETÖ kumpaslarının tevarüs ettiği ortam ve imkânlar, İzmir Casusluk Davası kumpası, KPSS, YDS gibi ÖSYM’nin düzenlediği sınav sorularının çalınması, isimsiz ihbar mektuplarının hazırlanması ve bunların örgüt mensubu kamu görevlileri üzerinden işleme alınması kapsamlı bir şekilde “Kumpas” yapımında ekranlara gelecek. Yapımda konuşan “gerçek itirafçıların” anlatımlarıyla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi örgüt tarafından kabul edilmeyen şahısların mensubiyetlerinin kesinliği inkâra mahal vermeyecek açıklıkla ortaya koyulacak.

Yarım asırlık casusluk ve sızma faaliyeti neticesinde, toplumun her kesiminden FETÖ’cü olmayan muvazzaf askerlerin ne tür baskılara maruz kaldığı, kurulan sistemin fire vermeyecek şekilde nasıl dizayn edildiği kapsamlı bir şekilde işlenen “Kumpas”ta, FETÖ’nün muvazzaf askerler üzerinden ordunun içerisinde kurduğu örgütsel ağ ve casusluk sistemi, sistemin işleyişi, edinilen bilgi ve belgelerin çarpıtılarak veya değiştirilerek kumpasa dönüştürülmesi, ayrıca örgüt mensuplarının evliliklerinin nasıl kontrol altında tutulduğu ve daha fazlası şimdiye dek yayınlanmamış ayrıntılarla izleyiciye sunulacak.

“Kumpas” 15 Temmuz Cuma gününden itibaren saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.