2020-2021 sezonunda pandemi sebebiyle liglerde küme düşme kaldırılmıştı. Bu yıl da sezon pandemi gölgesinde tamamlandı. Bu sebeple aralarında Gençlerbirliği, Denizlispor, Erzurumspor, Akhisar ve 16 Amatör Lig kulübü TFF’ye küme düşmenin kaldırılması talebinde bulundu. Küle düşme tartışmaları alevlenirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den önemli bir açıklama geldi. Peki, küme düşme kalkacak mı?

Küme düşme kalkıyor mu Nihat Özdemir açıkladı | Hangi liglerde küme düşme kalkacak?

Milliyet'e konuşan Nihat Özdemir, küme düşmenin kaldırılmasına yönelik talepleri değerlendirdi. Nihat Özdemir, “Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı. Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği’nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık” dedi.

Özdemir, “Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın" diye konuştu.