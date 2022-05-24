Küme düşen takımın golcüsü Aslan oluyor!

Galatasaray'da Süper Lig'in tamamlanmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına başlarken flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un forvet transferine odaklandığı bilinirken, gündeme sürpriz bir isim olan Sekou Mara geldi.

Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezonda sarı kırmızılı taraftarlar, takımdan şampiyonluk bekliyor. Aslan'da başkan adayları da bu beklentinin bilincinde. Bu sebeple Galatasaray'ın, yaz transfer döneminin hareketli geçirmesi bekleniyor.

Birçok mevkiye takviye yapılması beklenirken, o bölgelerden birisi de santrfor mevkisi. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos'un Sarı Kırmızılılar'a önerdiği son isim Bordeaux'tan Sekou Mara...

Campos, Fransa Ligi'nde son sırada yer alan ve küme düşen Bordeaux'nun 19 yaşındaki forvetini Galatasaray'a sundu. Cimbom, transfer harekatına seçim sonrası start vereceği için Mara ismi şu an için beklemede. Galatasaray'a önerilen 19 yaşındaki santrfor Sekou Mara geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

2020 yılından beri Bordeaux'ta forma giyen Mara, bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi. 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Bordeaux ile geçtiğimiz aylarda yeni sözleşme imzalayan genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.