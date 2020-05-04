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Aktüel

Kumarhaneye çevrilen eve baskın

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir evin kumarhaneye çevrildiği haberini alan Yalova Asayiş Şubesi ekipleri eve baskın düzenlediler.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:53:39 -
Kumarhaneye çevrilen eve baskın

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir evin kumarhaneye çevrildiği haberini alan Yalova Asayiş Şubesi ekipleri eve baskın düzenlediler. Operasyonda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aldıkları bir istihbaratla harekete geçti. Çiftlikköy İlçesi Sahil Mahallesi’ndeki bir ikamete savcılık kararı ile operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler ikametin kumarhaneye çevrildiğini gördü. Olayla ilgili olarak E. A., Y. A. , B. D. , F. K. , F. K. , H. C., A. İ. , T. A. ve M. G. İsimli şahısları hakkında adli işlem başlatılırken evde yapılan aramalarda ele geçen , 4 deste oyun kağıdı, 9 adet adisyon ve masada bulunan paralara ise el kondu. Konuyla ilgili olarak 2 şahsa toplam 2.450 TL ve Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 9 şahsa toplam 28.350 TL para cezası kesildi.

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