Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu

Bulgaristan yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan ve "Slot Kralı" lakabıyla tanınan Konstantin "Kosta" Angelov, bu sabah başkent Sofya’nın lüks semti Boyana yakınlarında, kurşun geçirmez Mercedes’inin içinde başsız halde bulundu.

Profesyonel Bir Pusu

 

Profesyonel Bir Pusu

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre olay, gece yarısı sularında Vitoşa Dağı eteklerindeki ıssız bir yolda gerçekleşti. Angelov’un zırhlı aracı, yüksek kalibreli silahlarla durdurulmadı; aksine, aracın içinde herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Bu durum, suikastçının aracın içinde olduğu ya da Angelov’un tanıdığı biri olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

 

Ceset Var, Kafa Kayıp

Sabah sporu yapan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Angelov’un cansız bedenini direksiyon başında buldu. Ancak maktulün başı araçta veya çevrede yapılan aramalarda bulunamadı. Olay yeri inceleme uzmanları, infazın son derece profesyonel bir cerrahi hassasiyetle yapıldığını ve araçtaki "sinyal kesici" (jammer) cihazların devreye sokulduğunu belirtti.

 

Sektörde Savaş mı Başlıyor?

90’lı yıllardan bu yana Varna ve Filibe’deki (Plovdiv) kumarhane zincirlerini yöneten Angelov, son dönemde online bahis lisansları nedeniyle Sırp ve Arnavut çeteleriyle gerginlik yaşıyordu.

