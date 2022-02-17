Kumarhanecinin avukatlığı Sözcü’ye kaldı
Muhaliflerin suni gündem oluşturup hükümeti hedef alma çabası yine çelişkili ve skandal haberlere neden oldu. BirGün gazetesi, "Mafya kol geziyor" başlığı atarken, Sözcü mafyayı ve kumarheneciyi aklamaya çalıştı.
CHP yandaşı BirGün gazetesi, Türkiye'de güvenlik sorunu olduğu algısı oluşturmak için mafyanın ülkede cirit attığı yalanını ortaya attı.
"Suç örgütlerinin cirit attığı ülkede mafya hesaplaşmaaları hız kesmiyor" denilen haberde, "Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu trafiğini yönettiği öne sürülen, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesinin yankıları sürerken bu kez de suç örgütü elebaşısı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, İstanbul Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.
BirGün'ün haberi tepki çekerken, aynı gün Sözcü'nün Halil Falyalı'yı savunduğu haber de gündem oldu. BirGün ile aynı yolda yürüyen memleket muhalifi Sözcü, Halil Falyalı'yı savundu. Haberde Falyalı'nın babasının sözlerine yer verilirken, "Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor" başlığı dikkat çekti.