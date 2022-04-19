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Gündem Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı
Gündem

Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep olurken, meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:34:00 -
Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı

İlk kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Aziziye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (27) idaresindeki yaptığı 42 DOE 44 plakalı otomobil seyir halindeyken fırtınanın etkisiyle görüş mesafesinin azalması sonucu yavaşladığı esnada aynı yönde seyir halinde olan S.Ç.'nin (20) kullandığı 01 VB 877 plakalı araç, A.T. (49) idaresindeki 20 AGK 04 plakalı araç ve F.A.'nın (51) kullandığı 34 HY 4967 plakalı araçların birbirlerine arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada farklı araçlarda toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.

Tırlar birbirine girdi

Diğer kaza ise, dün saat 20.20 sıralarında Konya-Adana Karayolu Çakmak Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K.G. (44) yönetimindeki 70 BH 207 plakalı tır seyir halindeyken görüş mesafesinin azalması sonucu yavaşladığı sırada aynı yönde seyir halinde olan N.B. (54) idaresindeki 42 AGU 146 plakalı tır, K.S.'nin (59) kullandığı 01 R 6655 plakalı tır ve H.Ç. (32) idaresindeki 42 NK 485 plakalı tır birbirlerine arkadan çarptı. Kazada 2 tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu belirtilen yaralı sürücü N.B. Konya'ya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.

 

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