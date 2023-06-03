Kum fırtınası: 4 ölü 3 yaralı!

Mısır'da başkent Kahire'de meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Fırtınanın şiddetiyle şehir merkezindeki bir reklam panosu devrildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Fırtına nedeniyle bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu içerde bulunan 73 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. 61 yaşındaki bir Mısırlı binadan düşen taş parçasının isabet etmesiyle 43 yaşındaki bir kadın da ikamet ettiği evin duvarının şiddetli fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. (İLKHA)

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