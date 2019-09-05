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"Kültürel mirasımızı dünyayla buluşturuyoruz"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz:- "UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde, en fazla mirası olan 5. ülkeyiz. UNESCO'nun bize verdiği kotalar çerçevesinde kültürel mirasımızın uluslararası toplumla buluşmasını arzuluyoruz"- "Şu ana kadar uluslararası toplumla buluşan 17 mirasımız var. Çin, Japonya, Kore, İspanya, Fransa ve Türkiye, dünyada bu konuda öne çıkıyor. Bize ayrılan kotayı her yıl iyi değerlendirir ve uluslararası listeye yeni miraslarımızı dahil edersek 5. sıramız daha da öne çıkabilir"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:01
"Kültürel mirasımızı dünyayla buluşturuyoruz"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde 5. sırada yer aldığını belirterek, "Şu ana kadar uluslararası toplumla buluşan 17 mirasımız var. Çin, Japonya, Kore, İspanya, Fransa ve Türkiye, dünyada bu konuda öne çıkıyor. Bize ayrılan kotayı her yıl iyi değerlendirir ve uluslararası listeye yeni miraslarımızı dahil edersek 5. sıramız daha da öne çıkabilir." dedi.

Kocaeli'de 23-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "10. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği"ne katılan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun kuruluşunun 70. yılının kutlandığını söyledi.

Oğuz, 2003 yılında UNESCO'da kabul edilen "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"ne, Türkiye'nin 2006 yılında taraf olduğunu hatırlatarak, bununla somut olmayan ama insanlığın kültürel aidiyeti ve geleceği için önemli olan unsurların korunup gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflediğini kaydetti.

- "Kültürel mirasın korunmasını teşvik etmeye çalışıyoruz"

Bu sözleşmeye taraf olduktan sonra ilgili komitelere seçildiklerini dile getiren Oğuz, "Buranın etkin ve önemli ülkesiyiz. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde, en fazla mirası olan 5. ülkeyiz. Türkiye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve sivil toplum kuruşları olarak bu faaliyete fazlaca entegreyiz. 17 mirasımız bu listede yer alıyor. Bunlardan bir bölümü de kırkyama gibi, çini sanatı gibi alanları içeriyor. Önümüzdeki süreçte çok uluslu pek çok ülkenin katılımıyla kırkyamanın da listeye girmesini, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak arzu ediyoruz." diye konuştu.

Oğuz, kültürel mirasın korunmasını teşvik etmeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her ilimizin kendi kültür değerlerini sahiplenmesi, koruması ve geleceğe aktarması temel hedef. Her ilin somut olmayan miras listesi var. Listelerde bütün mirasların yer almasını istiyoruz. Sonra buralardan gelen mirasların ulusal envanter listesinde yer almasını istiyoruz. Sonra UNESCO'nun bize verdiği kotalar çerçevesinde kültürel mirasımızın uluslararası toplumla buluşmasını arzuluyoruz. Şu ana kadar uluslararası toplumla buluşan 17 mirasımız var. Çin, Japonya, Kore, İspanya, Fransa ve Türkiye, dünyada bu konuda öne çıkıyor. Bize ayrılan kotayı her yıl iyi değerlendirir ve uluslararası listeye yeni miraslarımızı dahil edersek 5. sıramız daha da öne çıkabilir."

- "Potansiyelimiz yüksek"

Türkiye'nin, somut olmayan kültürel miras anlamında ciddi bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Oğuz, kırsaldaki kültürel varlıkların yerel yönetimlerin de katkısıyla ulusala taşındığını kaydetti.

Oğuz, bu anlamda Türkiye'de listeye girebilecek yüzlerce hatta binlerce çeşitlilikte kültürel miras bulunduğunu belirterek, "Sözel ürün, görsel sanat, festival, şölen, şenlik, el sanatları gibi pek çok mirasımız var. Bu yüksek potansiyelle binlerce unsurumuzu yerel, ulusal ve uluslararası listelerde koruma başarısını sağlayabiliriz." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:01
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  4. Prof. Dr. Öcal Oğuz
  5. UNESCO

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