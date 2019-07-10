Kültür ve Turizm Bakanlığı telif hakları konusunda 6 üniversiteyle iş birliği yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde Telif Hakları Eğitim Merkezi Tanıtım Toplantısı ve Üniversitelerle İşbirliği Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile fikri mülkiyet hukuku, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve kültür yönetimi alanlarında akademik çalışmalar yürütmek üzere bünyelerinde Araştırma ve Uygulama Merkezleri kurmuş 6 üniversite arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. Atılan imzalar ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezi ile alanda faaliyet gösteren üniversiteler arasında işbirliği yapılacak.

“Bu dijital çağda telifin korunması ve eserlerin sağlam bir fikri mülkiyet sistemi dahilinde kullanıma sunulması çok kıymetli”

Panelin moderatörlüğünü de üstlenen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, işbirliğini kabul eden üniversite temsilcilerine teşekkürlerini ileterek, “Artan fikri üretimler karşısında, fikri mülkiyet haklarının korunması bizim için son derece önemli bir konu haline geldi. Bu alanda hem sınai tarafında hem kültür sanat tarafında zaman zaman birlikte, zaman zaman kendi alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Ama özellikle bu dijital çağda telifin korunması ve eserlerin sağlam bir fikri mülkiyet sistemi dahilinde kullanıma sunulması çok kıymetli. Bu aslında hiçbir kurumun tek başına yapabileceği bir çalışma değil. Burada ekosistem yaklaşımı içerisinde olmamız gerekiyor. Ekosistemin bütün bileşenlerinin aynı sorumluluğu taşıması gerekiyor. Muhakkak da işbirliği yaparak bir sinerji oluşturmak gerekiyor. Biz de bugün, bizim kurduğumuz akademi çerçevesinde, eğitim merkezi içerisine bu işe talip olan ilk 6 üniversitemizi de dahil ederek bu işbirliği ve sinerjiyi başlatmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu imzalar sadece bu 7 kurumu temsil etmiyor”

Atılan imzaların sadece panele katılan 7 kurumu ilgilendirmediğini belirten Bakan Yardımcısı Yavuz, “Bizim burada oluşturduğumuz işbirliği sayesinde; kamu kurumları, meslek birlikleri, üreticiler, eser sahipleri, yayıncı ve yapımcılar, bu alanda çalışma yapan özel sektör kurumları gibi bütün faaliyet alanlarında bu konuya dokunan herkese hizmet edecek bir işbirliğine imza atıyoruz. Dolayısıyla bu imzalar sadece bu 7 kurumu temsil etmiyor. Telif haklarını güçlendirmeyi ve bütün bir sistemin temelini oluşturacak temeli atıyoruz diyebiliriz. Kültür endüstrisi ve kültür ekonomileri çok önemli. Ben ülkemizde hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Aslında katma değer itibari ile çok kıymetli endüstriler fakat biz nispeten biraz geriden gittiğimiz için bu alanın çok kıymetli olduğunu hem zihinsel anlamda hem ekonomik çok büyük katkısı olduğunu ispat edebilmemiz için bu tür çalışmaları yapmamız gerekiyor. Fikri mülkiyet sisteminin de çok ciddi şekilde kurumsallaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini sadece reel sektör üretimlerinin değil, kültür endüstrilerinde ortaya konan yüksek katma değerli ürünlerin de şekillendirdiğine değinen,Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, “Kurulan işbirliklerinin akademik düzlemde somut adımı ve kanıtı olarak bugün, bünyelerinde; Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk ve faaliyet alanlarında çalışan Uygulama ve Araştırma merkezleri bulunan 6 üniversitemiz ile işbirliği protokolü imzalıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işbirliklerinin, toplumda fikrî haklar kültürünün oluşturulmasına ve akademik bilginin çoğaltılmasına katkı sağlamaya matuf araştırma projeleri, sempozyum ve kongreler, bilimsel nitelikli yayınlar ve ortak eğitim faaliyetleri ile toplumsal fayda ve bilimsel verim üretmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmza töreni sonrası toplu hatıra fotoğrafları çekildi. Düzenlenen imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Güney, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Gürer’in yanı sıra bir çok konuk katıldı.