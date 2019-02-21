Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya Müzesi’nde meditasyona izin verilmeyecek" Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’daki Ayasofya Müzesi’nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’daki Ayasofya Müzesi’nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ayasofya Müzesi’nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu haberlere neden olan çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi’nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir" denildi.

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