Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KPSS puanı şartıyla bünyesine memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık söz konusu alımlar için başvuru kılavuzunu yayımladı. 45 kişi istihdam edeceğini duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuru tarihlerini de açıkladı. Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar söz konusu alımlar için harekete geçti. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuruları ne zaman sona erecek? Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuruları nasıl yapılır?