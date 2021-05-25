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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı ne zaman?
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KPSS puanı şartıyla bünyesine memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık söz konusu alımlar için başvuru kılavuzunu yayımladı. 45 kişi istihdam edeceğini duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuru tarihlerini de açıkladı. Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar söz konusu alımlar için harekete geçti. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuruları ne zaman sona erecek? Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuruları nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:05:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istidam etmek üzere toplamda 45 kamu personeli ve memur alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvuru kılavuzunu yayımlayan Bakanlık, alımlara ilişkin tüm detayları kılavuzda yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 45 kamu personeli ve memur alımı için başvurular 20 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Söz konusu başvurular 4 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuruları nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını internet adresi üzerinden online ortamda gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 memur alımı başvuru ekranı için TIKLAYIN

 

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