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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:36:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

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