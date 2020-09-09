Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İmamoğlu'ndan bir ricam var...

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait binanın estetik bütünlüğü bozduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’e konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Binayı taşırlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak” diye konuştu.

Yapım çalışmaları devam eden AKM’nin çok güzel bir kültür merkezi olacağını söyleyen Bakan Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle bazı gecikmeler olduğunu ama 2021’de merkezin açılacağını belirtti.

AKM’nin ortasında bir bina olduğunu ve binanın İBB’ye ait olduğunu ifade eden Ersoy, alanda estetik bir sorunla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Ersoy, binanın taşınması için İBB’ye çağrı yaparak, bölgede çevre düzenlemesi ile güzel bir park yapmak istediklerini duyurdu. Bakan Ersoy, “Bu binayı buradan taşımalarını istedik ama yer bulamıyoruz dediler. İstanbul’da yer bulunur.” diye konuştu.

Binanın taşınmasıyla birlikte AKM’nin estetik bir bütünlüğü olacağını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İstanbul kazanacak. Galataport’tan başlayan Kültür Yolu’yla bu bütünleşecek” dedi.