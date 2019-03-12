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"Kültür ekonomisinin boyutları 2015 yılında 47.64 milyar dolar"

Prof. Dr. Faruk Şen, bugüne kadar kültür ekonomisi konusunda daha önce hiç araştırma yapılmadığını belirtti.

12 Mart 2019 Salı 16:26
"Kültür ekonomisinin boyutları 2015 yılında 47.64 milyar dolar"

Prof. Dr. Faruk Şen, bugüne kadar kültür ekonomisi konusunda daha önce hiç araştırma yapılmadığını belirterek, yaptıkları araştırma sonucunda Türkiye’de kültür ekonomisinin boyutlarının 2015 yılında 47.64 milyar dolar olduğunu açıkladı.



Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Türkiye’de kültür ekonomisi konusunda ilk kez araştırma yaptıklarını açıkladı. Türkiye’nin kültür ekonomisi konusunda yeteri kadar eğilmediğini belirten Prof. Dr. Faruk Şen, "Baktığınız zaman Türkiye’de kültür ekonomisi konusunda doğru dürüst hiçbir araştırmanın bugüne kadar yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Aynı gelişmeyi gastronomi ve spor ekonomileri konularında görmekteyiz. Türkiye’de önemi her geçen gün artan gastronomi ekonomisi konusunda elle tutulan bir araştırmanın olmaması ve özellikle insanların hayatında önemli bir yer tutan futbol ekonomisinde de araştırmaların eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan TAVAK Vakfı olarak, Türkiye’de bugüne kadar ölçülmemiş bu üç sektörün ölçülmesi konusunda ciddi adımlar atıldı. TAVAK’ın araştırması sonucunda, Türkiye’deki kültür kreatif endüstri için tasarlanan 13 ana sektörü ve endüstri dalları altında kümelenen 53 sektörü içeren araştırmalar, bir şema çerçevesinde yapılmıştır" dedi.



TÜİK’in, SGK’nın veri tabanlarından yola çıkılarak kültür sektörüne yönelik tüm diğer veriler de elde edildiğini, ve 13 ana endüstri altında toplanan kültür ekonomisi daha sonra 53 alt sektöre de bölündüğü bilgisini veren Prof. Dr. Faruk Şen, ana endüstri dalı ve alt sektör dallarını şöyle özetledi:



Yayıncılık Endüstrisi

 

Film Endüstrisi

 

Görsel, işitsel yayıncılık

 

Müzik Endüstrisi

 

Sahne sanatları, görsel ve plastik sanatlar

 

Müzeler

 

Galeriler

 

Kültür malzemelerinin perakende ticareti

 

Mimari

 

Dizayn endüstrisi

 

Modern üreticilik endüstrisi

 

Spor ekonomisi

 

Gastronomi ekonomisi (Özellikle kültürel boyutlar ele alınmıştır.)



Almanya’da kültür ekonomisinin boyutları 64 milyar euro

 

Prof. Dr. Faruk Şen, kültür (kreatif) ekonomisinin ekonomik boyutlarına gelindiğinde ortaya ilginç sayılar çıktığını belirterek, "Almanya’da 2014 yılında enerji sektöründen sonra ikinci büyük sektör olarak ortaya çıkan kültür ekonomisinin boyutları 64 milyar euro sınırını geçmektedir. Bu, İngiltere’de 51,3 milyar euro, Fransa’da ise 43,4 milyar eurodur. Tüm 510 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği içinde kültür ekonomisinin toplam büyüklüğünün boyutu 535,9 milyar euroluk bir ciroya erişmiştir. Bu da AB GSMH’nın yüzde 4,2’sini oluşturmaktadır" dedi.



Türkiye’de kültür ekonomisinin boyutları 2015 yılında 47.64 milyar dolar

 

Prof. Dr. Faruk Şen, Türkiye’de kültür kreatif ekonomisi sektörünün milli ekonomi içindeki büyüklüğü, başka bir deyişle ülkede üretilen mal ve hizmet toplama anlamına gelen milli gelir içinde kültürün payının saptanması yolundaki bir araştırmayı, bugüne kadar hiçbir resmi kuruluş veya akademik çevre yapmadığının altını çizerek "TAVAK’ın kendi olanakları ile yaptığı bu araştırmaya göre, Türkiye’de kültür ekonomisinin boyutları 2011 yılında 46,1 milyar dolar olmuştur. Bu da GSMH’nın yüzde 6’sını oluşturmuştur. 2015 yılında yapılan araştırmada 125,07 milyar liraya kadar yükselen kültür ekonomisinin boyutları, Türk parasının dolar karşısındaki kayıpları nedeniyle 47.64 milyar dolar olmuştur. Bu da GSMH’nın yüzde 6,4’ünü oluşturmuş bulunmaktadır. Bu konunun daha ciddi bir biçimde ele alınıp, özellikle son yıllarda kültür ürünlerinin ihracatının da geliştiği Türkiye’de ihracat gelirlerinin getirisini tespit eden bu araştırma, bu yönde yapılan ilk araştırmadır. Ve bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:26
  1. kültür
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