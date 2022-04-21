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Yerel Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu
Yerel

Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesinde bir ahırda meydana gelen yangında 72’si küçükbaş 4’ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 09:12:00 -
Kulp'ta ahır yangını: 76 hayvan telef oldu

Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde sahur vaktinde Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesinde 66 yaşındaki Seyfettin Zengin'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı ve ahırın yanında bulunan çobanın barınma yerini kapladı.130 metre karelik ahırın bulunduğu yerde ulaşım güçlükle sağlandığı için çevre mezralarda köylüler yangını söndürmek için olay yerine gitti. Köylüler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Gün doğması ile birlikte yangında ahırda bulunan 72'si küçükbaş, 4'ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef olduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerekli tutanakları tutup işlem yaptığı belirtildi. Mağdur vatandaşın yetkililerden yardım talep ettiği kaydedildi.

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