Külliye'de Erdoğan ile buluştu... Ghezzal ile yollar ayrılacak mı? İşte cevabı...

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemeğe katılan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan maddelerinden oldu. Yıldız futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise büyük merak konusu...

Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Teknik Direktör Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı takımda performansıyla dikkat çeken Ghezzal için Fransız ekibi kesenin ağzını açtı.

Gelecek sezon için hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Ismael yönetimden forvet transferi istedi. Öte yandan Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Cezayirli yıldız Ghezzal için Fransız ekibi kesenin ağzını açtı.

Beşiktaş'ın 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Rachid Ghezzal ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sezon başında Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon Euro'ya Leicester City'den alan Siyah-Beyazlılar Cezayirli yıldızı takımın en önemli parçası olarak görüyor.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Takvim'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Rennes kulübüne, "Ghezzal'ı asla satmayı düşünmüyoruz. Rachid Ghezzal, gelecek sezon ve ondan sonraki sezonlardaki planlamamızda en önemli oyuncularımızdan" cevabını verdi. Kara Kartal'da iki sezonda 75 maça çıkan Rachid Ghezzal 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon 41 maçta forma giyen yıldız oyuncu 5 gol ve 6 asiste imza attı. Ghezzal geçen sezon ligde 8 gol ve 17 asist üreterek şampiyonlukta başrolü oynamıştı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki Ghezzal, Fransa Ligi'nde Monaco ve Lyon formalarını giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Cezayirli kanat oyuncusu için şimdiye kadar 17 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

CEZAYİRLİ YILDIZ GHEZZAL, KÜLLİYE'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen dostluk yemeğinde yer aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye'ye resmi ziyareti nedeniyle Külliye'den davet alan siyah beyazlı futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatten kaçmadı.

Ghezzal'in yaptığı paylaşımlar futbolseverlerden onbirlerce beğeni aldı. Ghezzal, Erdoğan ile keyifli bir sohbette bulundu.