Beştep'de duygusal anlar! Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Kabulde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizinle her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen minik Gülsu'nun ağabeyi, kabul sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gülsu'nun şiir okuduğu anların videosu açıldığı sırada ağlayan Gülsu'nun ağabeyine Cumhurbaşkanı Erdoğan sarıldı. Duygusal anlar yaşandı.

Çocukların okudukları şiir sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul konuşmasında bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sevgili çocuklar sizler sevgiyle selamlıyorum. Siz evlatlarımız milletin evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Külliyemize hoş geldiniz. Her birinizin gözlerinizden öpüyor, çocuk bayramınızı yürekten kutluyorum. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta bizi üzen 2 olay yaşadık. Saldırılara kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar diliyorum.

23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yürüten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum.

Yeter ki kendinize güvenin. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmeyin. Gerisi biraz sabır ve zaman meselesidir. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yapıyoruz.

Hepinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize öğretmenlerinize buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı ömürler diliyorum.

Konuşmanın ardından küçük Bengü, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yazılan kitabı okuyacağını söyleyerek kabul etti: