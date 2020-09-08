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Aktüel Kullanıcılar S Pen ile hayallerini çiziyor
Aktüel

Kullanıcılar S Pen ile hayallerini çiziyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:57:23 -
Kullanıcılar S Pen ile hayallerini çiziyor

İSTANBUL (AA) - Samsung’un Galaxy Note20 serisi ile daha da geliştirdiği S Pen kullanılarak yapılacak çizimlerin, TikTok üzerinden paylaşılacağı bir meydan okuma (challenge) başladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, hızla dijitalleşen bir dünyada, Galaxy Note20’nin S Pen'i, kalem ve kâğıt kullanma deneyimine özlem duyanlara hayallerini ve isteklerini gerçekleştirebilecekleri bir güç sunuyor. Samsung, Galaxy'nin en güçlüsü Galaxy Note20'nin S Pen'i için TikTok'ta "sihirli" bir "challenge" başlattı.

Miray Şen, Fulya Zenginer, Ceren Yaldız ve Pelin Yar gibi birçok sosyal medya fenomenin de katılacağı ve 7 Eylül Pazartesi günü başlayan challenge'a katılmak isteyenler hayallerini kurdukları şeyi çiziyor.

Challenge ile hayallerini çizen kullanıcıların, S Pen ile belirlenen sihirli hareketi yaparak kendilerini hayallerinin içinde bulmaları amaçlanıyor.

TikTok üzerinden gerçekleşen ve 6 gün sürecek challenge’a #SPenChallenge hashtag’i ile katılınabiliyor.

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