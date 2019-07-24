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Kullanıcılar isyanlarda! Instagram'a tepki çeken yeni özellik

Facebook bünyesinde bulunan popüler sosyal medya fotoğraf uygulaması Instagram, üzerinde takipçilerinizin sizi konum servisleriyle izlemesini sağlayan bir uygulama yayınlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:58
Kullanıcılar isyanlarda! Instagram'a tepki çeken yeni özellik

Sosyal medya platformu Instagram, kendi içindeki değişikliklerinin yanında, pek çok yeni girişimin de ortaya çıkmasını sağlıyor.  Yalnızca fotoğraf paylaşmaktan öteye gidilen ve işin açıkçası artık bir yaşam tarzı ürününe dönüşen Instagram, kullanıcıların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Instagram'a bağlı çalışan üçüncü parti uygulamalar da bu rüzgardan nasibini alarak büyümeye devam ediyor. Bunlardan biri de yakın zamanda piyasaya sürülen 'Who is Town' adlı uygulama... Kullanıcı, uygulamayı indirdikten sonra uygulama tarafından Instagram’a yönlendiriliyor. Instagram hesabıyla Who Is Town’a giriş yapan kullanıcı, takip ettiği kişilerin çevrimiçiyken ziyaret ettiği ve paylaştığı yerlerin haritasını görebiliyor. Harita sürekli olarak güncelleniyor ve geçmişe ait konumlar da görüntülenebiliyor. Uygulamanın iki farklı modu bulunuyor. Tek bir kişiyi izlemenizi sağlıyor.

Uygulama, şimdiden pek çok etik sorunu beraberinde getirdi ve oldukça tartışmalı bulundu. Yine de, popüler olacağını öngörmek hiç de zor değil. Sosyal medya platformu Instagram, kendi içindeki değişikliklerinin yanında, pek çok yeni girişimin de ortaya çıkmasını sağlıyor.

(Milliyet)

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:58
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