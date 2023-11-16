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Yerel Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Yerel

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:53:00 -
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Bakır, tarlasında çalıştığı sırada, kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Bakır'ı görenler, durumu 112'ye bildirdi. Bakır, ihbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga koyuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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