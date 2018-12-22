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Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa edip etmeyeceği son günlerde tartışma konusu olmuştu. Kulislerde geçen son iddialara göre, Yıldırım'ın istifa etmekten vazgeçtiği, TBMM Başkanlığı görevini 3 Mart'a kadar sürdüreceği belirtildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının konuşulmaya başlamasından itibaren Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceği tartışılıyordu. Hem AK Parti içinde, hem de muhalefet cephesinde Yıldırım'ın aday olması durumunda Meclis Başkanlığı görevini sürdürmesinin 'etik' olmayacağı görüşü gündeme getirilmişti. Yıldırım'ın da, istifa etmesinin daha doğru olacağını düşündüğü, ancak son birkaç günde yaşanan gelişmelerden sonra bu düşünceden vazgeçme aşamasına geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Binali Yıldırım, aday olarak açıklanmasından sonra Meclis Başkanlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda hukukçulardan görüş sordu. Seçim hukuku konusunda, hukukçuların Yıldırım'a, 'Meclis başkanının milletvekilliğine aday olması durumunda nasıl istifa mecburiyeti yoksa belediye başkanlığı adaylığı konusunda da bir zorunluluk yok' görüşünü bildirdiği öğrenildi.

Yıldırım'ın faaliyetleri seçim çalışması niteliğinde olacak

Anayasanın 94. maddesinde "TBMM Başkanı, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar" hükmü yer alıyor. Yıldırım'ın kampanya sürecinde yürüteceği çalışmaların da 'parti faaliyeti' değil, 'seçim çalışması' niteliğinde olacağı, bu sebeple anayasadaki tarafsızlık ilkesine aykırı olmayacağı görüşü ortaya çıktı.

3 Mart'a kadar çalışmalarını sürdürebilir

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti kurmaylar, Yıldırım'ın YSK tarafından kesin aday listelerinin açıklanacağı 3 Mart'a kadar Meclis Başkanlığı görevini sürdüreceğini dile getiriyor. Kulislerde, seçimler nedeniyle Meclis tatile gireceğinden, Yıldırım'ın 19 Şubat'a kadar istifa edeceği ve bu tarihe kadar yeni Meclis Başkanının seçileceği değerlendirmesi de yapılıyor.

Erdoğan'la görüştü

Öte yandan, Yıldırım'ın önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü belirtildi. Bu görüşmede, Meclis Başkanlığından istifa sürecinin yanı sıra, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylıkları konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. Erdoğan'ın, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifasına şimdilik gerek olmadığı görüşünü dile getirdiği ileri sürülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce Yıldırım'ın istifasına gerek olmadığını açıklamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Binali Yıldırım
  9. Recep Tayyip

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