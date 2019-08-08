0553 313 94 23

Kulislerde Saddam için ilginç öneri! 'İktidar, zulüm ve hırsızlık...'

Iraklı Parlamenter Kazım Seyadi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in resminin Bakanlar Kurulu ve Parlamento binası salonlarına asılmasını önerdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
Kulislerde Saddam için ilginç öneri! 'İktidar, zulüm ve hırsızlık...'

Iraklı Parlamenter Kazım Seyadi, ilginç bir gerekçe öne sürerek, devrik lider Saddam Hüseyin’in resminin Bakanlar Kurulu ve Parlamento binası salonlarına asılmasını önerdi.

Kazım Seyadi basına yaptığı açıklamada, “Irak'ın devrik rejiminin lideri Saddam Hüseyin'in resimleri Bakanlar Kurulu ve Parlamento binası salonlarına asılmalı ki bazı yetkililerin, iktidarın sonsuza kadar onlarda olmayacağını anlamaları için ders olsun” dedi.

İktidar, zulüm ve hırsızlık

Seyadi söz konusu resimlerin hükümet ve Parlamento üyelerinin her zaman görebilmeleri için salona asılması gerektiğini belirterek, “Böylece iktidar, zulüm ve hırsızlığın o kadar da uzun sürmediğini göz önünde bulundururlar” ifadelerini kullandı.

1979 yılında Irak'ta yönetimde söz sahibi olan Saddam Hüseyin, ABD'nin Irak'a müdahale ettiği 2003 yılına kadar iktidarını sürdürdü. Aynı yılın sonunda yakalandı ve mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ı yöneten Saddam, 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
  1. Iraklı Parlamenter Kazım Seyadi
  2. Saddam Hüseyin
  3. Parlamento
  4. ABD
  5. Irak
  6. iktidar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl’den Marmaris’e ziyaret
    1. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    2. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    3. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    4. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    5. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    6. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    7. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    8. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    9. Pakistan, Hindistan’la tren..
    10. M3 para arzı azaldı
    11. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    12. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    13. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    14. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    15. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    16. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    17. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    18. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    19. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    20. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları..
    21. Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024..
    22. DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da..
    23. UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı..
    24. Aydın’daki yangın korkuttu
    25. Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi..
    26. Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı
    27. Merkez Bankası rezervleri
    28. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    29. Çankırı'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
    30. Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru