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Kula’nın temsilcilerinin fikstürü belli oldu

Geçtiğimiz sezon Manisa Süper Amatör Küme A grubunda Kula’yı temsil eden, bu sezon ise hem Süper Amatör Küme’de, hem de 1.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:58
Kula’nın temsilcilerinin fikstürü belli oldu

Geçtiğimiz sezon Manisa Süper Amatör Küme A grubunda Kula’yı temsil eden, bu sezon ise hem Süper Amatör Küme’de, hem de 1.Amatör Küme’de Kulayı temsil edecek olan Kulaspor ile Kula Ülküspor’un yeni sezon fikstürleri belli oldu.


2018-2019 sezonunda Kula Ülküspor ile ayını grupta bulunan Kulaspor, Manisa Süper Amatör Küme A Grubunda Kula’yı temsil etti. Kula Ülküspor’un küme düşmesinin ardından Manisa Süper Amatör Ligi’nde Kula’yı temsil etmeye devam edecek olan Kulaspor’un, 2019-2020 sezonunda mücadele edeceği maç fikstürü belli oldu. Yeni sezonun ilk maçında Kocaçeşmespor ile deplasmanda mücadele edecek olan Kulaspor, 5.haftayı bay geçecek.


2018-2019 sezonunda Manisa Süper Amatör Küme’de Kula’yı temsil eden Kula Ülküspor, sezon boyunca mücadele ettiği Süper Amatör’e, sezon sonunda veda etmişti. 2019-2020 sezonunda Manisa 1.Amatör Küme F Grubunda mücadele edecek olan Kula Ülküspor’un, yeni sezon fikstürü belli oldu. 2019-2020 sezonunun ilk maçında kendi evinde Tepeköy Spor’u ağırlayacak olan Ülküspor, 3.haftayı bay geçecek, sezonun çift devreli uygulanması halinde ise ilk devrenin son maçında Eşmeliler’e konuk olacak. Sezon tek devreli olarak uygulanırsa, eşleşmelerin son maçı olan Eşmeliler Spor maçı, sezonun son maçı olacak.


Gruplarda ilk 2 sırayı paylaşan takımlar playoff oynarken, her gruptan 1 takım düşecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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