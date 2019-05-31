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Kulak tıkanması nasıl önlenebilir?

Kulak tıkanması birçok insanın başına gelebilen doğal bir problemdir. Kulak tıkanıklığı yaşamı olumsuz etkileyerek huzursuzluk verir. Peki kulak tıkanması nasıl önlenir? İşte kulağınızda meydana gelen tıkanıklığı yok etmenin doğal yolları...

31 Mayıs 2019 Cuma 23:44
Kulak tıkanması nasıl önlenebilir?

Kulak tıkanması birçok insanın başına gelebilen doğal bir problemdir. Kulak tıkanıklığı yaşamı olumsuz etkileyerek huzursuzluk verir. Peki kulak tıkanması nasıl önlenir? İşte kulağınızda meydana gelen tıkanıklığı yok etmenin doğal yolları...

Tuzlu su gargarası

Malzemeler

- Tuz
- Su

Her çözüm, belirli bir karışımı kulağa dökmekle ilgili değildir. Tuzlu su gargarasını bir dakikadan daha az bir süre boyunca ağzınızda çalkalamalısınız. Kulaklarınızda tıkanmadan dolaşan ağrı bile hafifleyecektir. Ayrıca burnun dezenfekte edilmesine yardımcı olur.

Zeytinyağı damlatma

Malzemeler

-Zeytinyağı
-Kulak damlalığı

Kulaklarınız çok fazla kulak kiri nedeniyle tıkanmışsa, bu yöntem size iyi gelecektir. Bir miktar zeytinyağını ısıtın ve bir damlalık yardımıyla zeytinyağından kulağınıza damlatın.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:44
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