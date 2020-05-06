Kulak ağrısı veya çınlamasının nedenleri nelerdir?

En sık karşılaşılan kulak sorunu, kulak ağrısıdır. Başlıca belirtileri keskin ve delici ya da künt ve zonklayıcı veya ikisinin birlikte geliştiği bir ağrıdır. Bir enfeksiyona işaret eden ve tedavi gerektiren sarı bir akıntı olabilir ya da orta kulakta sıvı ya da buşon birikimi nedeniyle işitmeniz azalabilir. Herhangi bir kulak ağrısı yarım günden daha uzun sürerse gecikmeden bir doktora görünmekte fayda vardır. Kulak ağrısına bir dizi faktör neden olabilir.

Kulak ağrısı nedenleri

- Orta kulak enfeksiyonu (bakteriyel veya viral)

- Soğuk algınlığı ve nezle

- Uzun süre yüksek sese maruz kalma

- Buşon blokajı

- Katran ve enfeksiyona bağlı olarak Östaki borusunun tıkanması

- Barotravma olarak bilinen uçmaya ya da dalmaya bağlı basıncın neden olduğu hasar

- Diş ve dişeti enfeksiyonu

- Dış kulak enfeksiyonu, kaşıntı, ağrı ve dış kulak yolundan akıntıya neden olan ve genellikle bakteriyel veya alerjik olan bir sorun.

Enfeksiyon ve tıkanıklık

Kulak ağrısının sebebi bir enfeksiyon ise doktor incelemesi için irin örneği alınabilir. Kulağı temizleyecek ve damla veya tablet şeklinde antibiyotikler veya stereoidler reçeteleyecektir. Ağrı kesici de verebilir. Eğer kronik bir enfeksiyon varsa kulağın düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekebilir.

Sorun buşona bağlı bir tıkanıklıktan kaynaklanıyorsa doktor, ılık su şırınga ederek kulağı temizleyebilir. Önce kulak damlası ile buşonları yumuşatabilir. Bu yöntem, kulak zarının delik olması durumunda risklidir ve yalnızca tıbbi açıdan gerekli görülürse, doktorun ve hastanın işlem için yeterli zamanı varsa uygulanmalıdır.

Çocuklar ve orta kulak iltihabı

Orta kulakta sıvı birikimin olduğu orta kulak iltihabı, çocuklarda ağır işitmenin yaygın sebeplerindendir. Hekim, östaki borusundaki şişliği azaltmak için dekonjestan ve antihistaminik ilaçlar verebilir. Bu, sıvının orta kulaktan çıkıp östaki borusuna ve oradan da burna ve boğaza akmasına olanak tanır.

Ağır durumlarda, kulağın ameliyat edilmesi için çocuğun hastaneye yatırılması gerekebilir. Cerrah, genel anestezi altında ince bir iğne ile kulak zarını geçerek sıvıyı bir şırıngayla çeler ya da kulak zarı üzerinde küçük bir kesi yaparak buraya plastik bir tüp (grommer yada stopple denen) yerleştirebiir. Bu tüp, orta kulağın havalanarak kurumasını sağlar. Tüp genellikle birkaç ay burada bırakıldıktan sonra çıkartılır ve zardaki delik zamanla kendiliğinden iyileşir.

Kulak çınlaması

Tinnitus, kulakta ısrar eden çınlama, ıslık, vızıldama veya haşırdama sesi ya da bunların karışımı bir ses olmasıdır. Çekmeyen ya da ayarlanmamış bir televizyonun çıkardığı sese benzeyebilir. Tinnitusun sürekli olması ya da tekrarlaması dayanılması güç bir durumdur. Sebepleri arasında kafa yaralanmaları, uzun süre yüksek sese maruz kalma, kulak yıkatmak, enfeksiyon, yüksek dozda aspirin, sağırlık, Meniere hastalığı (şiddetli baş dönmesi yapan bir iç kulak bozukluğu) ve boyna ait sorunlar yer almaktadır. Sıklıkla belirgin bir sebebi yoktur.

Tinnitus, her 10 kişiden birini etkilediği halde, vakaların yalnız 1000’de 1’inde durum, mesleği ve yaşam biçimini etkileyecek kadar ağırdır. Tedavisi yoktur ancak, vakaların %22’i kendiliğinden iyileşir ve %13’ünde bir miktar düzelme olur Yaklaşık %8’i şiddetli hale gelir.

Kulak ağrılarının tedavisi ve önlenmesi

- Tekrarlayan dış kulak sorunları varsa, yüz havlularını ortaklaşa kullanmaktan sakınılmalı ve yüzerken ya da dalış yaparken dikkatli olunmalı.

- Scuba dalgıçları dalarken veya yüzeye çıkarken basınç eşitlemeyi unutmamalı.

- Aşırı gürültüye ya da yüksek sese maruz kalmaktan sakınılmalı. Havalı deliciler, yüksek sesli aletlerle çalışmak durumunda olanlar kulaklık takmalı.

Uzun süre aşırı gürültüye maruz kalmak sağırlığa veya kulak çınlamasına neden olabilir.

Kulak sorunlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Hiçbir şekilde kulaktaki yabancı bir cisim kulak temizleyici çubuklarıyla çıkarmaya çalışılmamalıdır. Bu yabancı cismin daha da içeri itilmesine neden olur. Kulağa bir böcek girmesi durumunda, çıkartmak için sorunlu kulak yukarı gelecek şekilde baş bir yana eğilir. Böceği çıkartmak için nazikçe ılık su akıtılır. Bu yöntem başarısız olursa vakit geçirmeden bir doktora yada en yakın hastanenin acil birimine başvurulmalıdır.