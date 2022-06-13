"Kulağı delik" isim, flaş operasyon gelişmesini böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye’nin Suriye’ye olası bir kara operasyonunun Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nın bitmesinin ardından gerçekleşeceğini söyledi. Selvi, bugünkü köşesinde muhtemel yeni harekatla ilgili olarak şunları yazdı:

"2015 yılında Antalya’daki G-20 zirvesinde Erdoğan-Putin görüşmesinden bir anekdot aktarmak istiyorum.

Erdoğan ve Putin görüşürken, Suriye haritası üzerinde yapılacak Büyük Cerablus operasyonu hakkında bilgi veriliyor. Putin, eliyle Cerablus’un olduğu bölgeyi işaret ederek, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor. Ardından, “Biz kameraların karşısında tepki gösteririz ama operasyonu engelleyici bir şey yapmayız” diye ekliyor. Zaten Türkiye’nin beklediği de Rusya’nın engelleyici olmaması.

Cerablus’a yönelik Fırat Kalkanı operasyonu bu görüşmeden 1 yıl sonra yapıldı. Rusya söz verdiği şekilde engelleyici olmadı.

Diplomatik müzakerelerde kameraların önünde söylenen ile ikili görüşmelerde varılan mutabakatlar farklı olduğu için Lavrov görüşmesinin perde arkasına bakmak gerekiyor.

Bir de bu tür uluslararası operasyonlarda uluslararası konjonktür çok önemli. Konjonktür hiç olmadığı kadar yanımızda.

KONJONKTÜR NE DURUMDA

Ukrayna Savaşı nedeniyle Suriye, Rusya’nın birinci önceliği değil. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki aktif tarafsız konumumuz bizi Rusya nezdinde özel bir yere yerleştirdi. Rusya, Türkiye’yi kaybedilmemesi gereken lider ülke olarak görüyor. Lavrov, hava sahasının kapatılması nedeniyle Sırbistan’a gidememişti. Türkiye ambargo altındaki Rusya’nın batıya açılan tek kapısı konumunu üstlendi.

Suriye’ye yapılacak operasyon nedeniyle Rusya, batıya açılan Türkiye kapısını kapatmak istemez.

Konjonktürün sunduğu fırsatlardan biri de NATO’nun genişleme sürecine denk gelmesi. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine koyduğu çekince nedeniyle Türkiye, NATO açısından kazanılması gereken bir müttefik konumunda. O nedenle olası bir Suriye operasyonuna Batı’dan yüksek profilli bir itiraz beklenmiyor.

Konjonktür iki açıdan da altın tepsi içinde fırsatlar sunuyor.

ERDOĞAN HANGİ MESAJI VERDİ

Konjonktür karşımızda da olsa biz bu operasyonu yaparız. Barış Pınarı’nda karşımızda ABD vardı, ne oldu? Yeter ki Türkiye kararını versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin operasyona ilişkin soruları üzerine, “Operasyonda kararlıyız. Oradan terör unsurlarını temizleyeceğiz. Son dönemlerde oralarda saldırılar artmaya başladı. Terör unsurlarının bizi rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” diyor.

OPERASYON NE ZAMAN

Suriye operasyonu için her gün an meselesi, ha girdik ha gireceğiz diye yayınlar yapılıyor, kimi zaman doğru çıkmayan tarihler veriliyor. Ama operasyon için birkaç kritik noktayı paylaşmak istiyorum.

Suriye operasyonu için öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun bitiş tarihi önemli. TSK öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun başarıyla tamamlanmasını istiyor.

Ayrıca Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu için planlanan askeri yığınak tam olarak yapılmış değil. Önümüzdeki haftadan itibaren askeri sevkıyatın artması bekleniyor.

Peki askeri harekât nasıl olacak? Önce Tel Rıfat sonra Münbiç operasyonu mu başlayacak? Yoksa ikisi de eşzamanlı olarak mı yapılacak? Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarının eşzamanlı olarak başlayacağı ifade ediliyor. Ama öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun tamamlanmasını beklemek gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi. O nedenle her an beklemeli miyiz? TSK hazırlıklarını tamamlamadan harekâtı başlatmaz. O nedenle Kurban Bayramı’na dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için artık günler değil, saatler sayılı diyebiliriz."