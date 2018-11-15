Kükürtlü sabun yağlı cildler ve yağlı saçlar için yararlı

Kükürtlü sabun, sivilceleri kurutma özelliği sayesinde sivilce ve akne oluşumunun önündeki en önemli engellerden biridir. Ayrıca antiseptik ve antibakteriyel özellikler gösterir. Bu sayede, mikrop ve yağlanma gibi sorunları da yok eder.

Normal değerlere sahip bir kükürtlü sabun çok iç açıcı kokmaz. Onu kokulandırırlar. Faydalarında yararlanabilmek için hakiki, doğal ve tamamen katkısız olanın kükürtlü sabununu almaya özen gösterin.

Ancak kullanırken en bilinçli olunması gereken sabunların başında geliyor.

Cilt için kullanılacaksa, her sabah yataktan kalkınca ve her gece uyumadan önce kükürtlü sabunla birer kez yüz yıkanıp durulanabilir. Bu temizlik için yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

Saç için kullanılacaksa, haftada 3 ya da 4 kez kullanılabilir. Saçlar kükürtlü sabunla iyice köpürtülmeli ve saç diplerine masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu temizlik için de yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

Cilde faydaları:

Cildi derinlemesine temizler ve arındırır. Ciltteki ölü tabakayı temizler.

Sivilce ve akneleri kurutucu özelliğe sahiptir.

Antiseptik ve antibakteriyeldir.

Ciltte yağlanmaya sebep olan yağ salgısını azaltır. Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını dengeler.

Gözenekleri açar, cildin rahatça nefes almasını sağlar.

Egzama, sedef ve özellikle mantar gibi cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardım eder.

Seboreik dermatit, vulgaris ve rozase gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de işe yarar.

Sıcak havada kullanıldığında terlemeyi azaltıcı etki gösterir.

Kaşıntıyı alır, uyuz problemini ortadan kaldırır.



Bu etkilerin aktif olması için, kükürtlü sabunu düzenli şekilde kullanmak gerekir.

UYARI: Kuru ciltlerde kullanılmamalıdır. Yağ emici özellik gösterdiği için, kuru cildi daha da kurutma riski taşır.

saçlara faydaları:

Antiseptik ve hücre yenileyicidir. Saçtaki mikropları öldürür. Derideki mikrop kökenli hastalıkları geçirir ve derinin rahatça nefes almasını sağlar.

Saçlar için iyi bir temizleyici ve arındırıcıdır.

Saçların yağ ve su oranını dengeleyerek yağlı saçları normale döndürür.

Saç dökülmelerinin önüne geçer. Kırılmasını da önler.

Saçları doğal bir şekilde güçlendirip onları besler ve parlatır.

Saçlarda oluşan, özellikle de küçük çocuklar arasında hızlıca yayılan bit sorununun önüne geçer.

UYARI: Kuru saçlarda kullanılmamalıdır. Yağ emici özellik gösterdiği için, kuru saçı daha da kurutma riski taşır. Ayrıca, haftada 3-4 seferden fazla kullanılırsa saçları döküp kepeklendirme ihtimali de vardır.

Zararları:

Kükürtlü sabun gümüş eşyaların kararmasına yol açabilir. Bu yüzden kükürtlü sabunu gümüşlerinizden uzak tutmaya dikkat etmelisiniz.

Gözünüzden ve göz çevrenizden uzak tutun. Gözlerle temas etmesi durumunda göz yakıcı etki gösterir çok dikkatli olun.

Bu sabunu kullandıktan sonra cildinizde bir alerjik reaksiyonun geliştiğini görürseniz, kükürtlü sabunu kullanmayı derhal bırakın ve bir cilt doktoruna başvurun.