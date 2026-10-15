Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

Üç katlı oluşumun kutsal kitaplarda Nuh’un Gemisi’nin üç katlı olarak anlatılmasıyla ilişkilendirilebileceğini belirten Atilla, mevcut verilerin kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli olmadığını vurguladı. Tespit edilen yapıların jeolojik oluşumlar olabileceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Atilla, radar çalışmalarının tamamlanmasıyla formasyonun yer altındaki yapısı ve yüzeyle bağlantılarının daha ayrıntılı değerlendirilebileceğini dile getirdi. Araştırma kapsamında az miktarda yanmış ahşap kalıntısı bulduklarını açıklayan Atilla, örneklerin ağaç türünün ve yaşının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildiğini bildirdi. Türkiye ve Fransa’daki laboratuvarlarda sürdürülen karbon-14 analizlerinin sonuçlarının beklendiğini belirten Atilla, Fransa’daki laboratuvardan yaklaşık 15 gün, Türkiye’deki analizlerden ise yaklaşık 3 ay içinde sonuç alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Toprak numunelerinin de araştırmanın önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Atilla, yaklaşık 18 metre derinliğe kadar alınan örneklerin incelendiğini kaydetti. Daha önceki analizlerde formasyonun içindeki organik madde miktarının çevresindeki alanlardan farklılık gösterdiğine ilişkin sonuçlar bulunduğunu aktaran Atilla, yeni analizlerle daha kapsamlı veriler elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.