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Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

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Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

Ağrı’daki Durupınar Formasyonu’nda yürütülen çalışmalarda koridor benzeri yapılar, oda şeklinde boşluklar ve 3 katlı jeolojik oluşuma ilişkin bulgular elde edildi.

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Foto - Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

Ağrı’da yıllardır Nuh’un Gemisi iddialarıyla gündeme gelen Durupınar Formasyonu’ndaki araştırmalardan yeni veriler geldi.

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Foto - Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen 8. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu’nda Durupınar Formasyonu’nda yürütülen araştırmaların son durumu ele alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Durupınar Formasyonu Araştırma Projesi Başkanı Prof. Dr. Cenker Atilla, radar çalışmalarının yüzde 20’sinin tamamlandığını belirterek, elde edilen bulgulara ilişkin bilgi verdi. Arazi çalışmalarının ardından arkeometrik incelemelere ağırlık verdiklerini kaydeden Atilla, radar verilerinin yanı sıra toprak ve taş numunelerinin de incelendiğini söyledi. Önceki araştırmalarda belirlenen koridor benzeri yapılar ile bunların çevresindeki oda benzeri boşlukların kendi çalışmalarında da tespit edildiğini aktaran Atilla, üç katlı jeolojik oluşumun da araştırmada dikkat çeken bulgular arasında yer aldığını ifade etti.

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Foto - Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

Üç katlı oluşumun kutsal kitaplarda Nuh’un Gemisi’nin üç katlı olarak anlatılmasıyla ilişkilendirilebileceğini belirten Atilla, mevcut verilerin kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli olmadığını vurguladı. Tespit edilen yapıların jeolojik oluşumlar olabileceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Atilla, radar çalışmalarının tamamlanmasıyla formasyonun yer altındaki yapısı ve yüzeyle bağlantılarının daha ayrıntılı değerlendirilebileceğini dile getirdi. Araştırma kapsamında az miktarda yanmış ahşap kalıntısı bulduklarını açıklayan Atilla, örneklerin ağaç türünün ve yaşının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildiğini bildirdi. Türkiye ve Fransa’daki laboratuvarlarda sürdürülen karbon-14 analizlerinin sonuçlarının beklendiğini belirten Atilla, Fransa’daki laboratuvardan yaklaşık 15 gün, Türkiye’deki analizlerden ise yaklaşık 3 ay içinde sonuç alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Toprak numunelerinin de araştırmanın önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Atilla, yaklaşık 18 metre derinliğe kadar alınan örneklerin incelendiğini kaydetti. Daha önceki analizlerde formasyonun içindeki organik madde miktarının çevresindeki alanlardan farklılık gösterdiğine ilişkin sonuçlar bulunduğunu aktaran Atilla, yeni analizlerle daha kapsamlı veriler elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

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Foto - Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular

Araştırmaların yanı sıra Durupınar Formasyonu’nun ziyaretçilere daha iyi tanıtılması için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Atilla, 1987 yılında yapılan ziyaretçi merkezi için formasyonun mevcut şeklini yansıtan ışıklandırmalı üç boyutlu bir model hazırladıklarını söyledi. Bölgedeki ziyaretçi ilgisini artırmak amacıyla yaklaşık 2 metre boyunda ahşap Nuh’un Gemisi maketi yaptırmayı da planladıklarını belirten Atilla, bilimsel verilerin ziyaretçilere anlaşılır biçimde aktarılmasının önemine değindi. Sempozyumun açılışında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ise Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi konularının tarih, kültürel miras ve bilimsel araştırmalar açısından önem taşıdığını ifade etti. Farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren sempozyumda beş oturumda toplam 100 bildiri sunulacağını belirten Gülçin, etkinliğin uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmesini ve bölgeye yönelik araştırmalara yeni perspektifler kazandırmasını hedeflediklerini kaydetti.

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