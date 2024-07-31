Küfürle hatırlanan Genco Erkal öldü
Oyuncu kimliğiyle ve Gezici Osman Kavala’nın gözaltı kararına küfürle verdiği karşılıkla hatırlanan Genco Erkal öldü.
Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Tiyatrocu Genco Erkal, Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine tepki göstermişti.
Genco Erkal'ın Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine gösterdiği küfürlü tepki şöyle:
"Yeniden gözaltı???
Bağzı o.... çocukları bir numaralar çeviriyor yine.
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Artık kim üstüne alınırsa. Ben pek bu sözcüklerle konuşmam ama pes yani.
Hem de çüşş!"
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