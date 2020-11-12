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Gündem Küfürbaz eski CHP’liye 1 yıl hapis isteniyor!
Gündem

Küfürbaz eski CHP’liye 1 yıl hapis isteniyor!

CHP’nin ayrımcı ve kutuplaştırma geleneğinin en çarpıcı ve acı örneklerinden biri olan Isparta’daki vakada yeni gelişme...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:33:00 -
Küfürbaz eski CHP’liye 1 yıl hapis isteniyor!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi “küfürlü paylaşım” yapan eski CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İSTİFA DA KURTARMADI

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yaptığı “küfürlü paylaşım” nedeniyle CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden alınan ve disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Kılınç hakkında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kılınç’ın “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HEMEN SİLMİŞ!

Ayrıca iddianamede sanığın kamu haklarından yoksun bırakılması istendi. İddianamede ifadesine yer verilen İlayda Kılınç, paylaşımı maç öncesi bir anlık duygu durumu içinde ve bireysel olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Kılınç, 5 dakika sonra pişman olunca paylaşımını kaldırdığını ayrıca özür dileğini içeren bir video paylaştığını ifade etti. İddianamede, davanın açılma gerekçelerine dair ayrıntılara da yer verildi. İddianamede, İlayda Kılınç’ın paylaşımındaki ibarelerin Trabzon kentine yönelik hakaretler içerdiği kaydedildi.

KOCA BİR KENTİ AŞAĞILADI

Deliller doğrultusunda kamu davası açma gerekliliğinin oluştuğu vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
“Trabzon kentine yönelik hakaret ve aşağılama eyleminin kentte yerleşik bulunan tüm kişilere gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Suçu oluşturan sözlerin vahameti, suçun nitelik olarak çok ve belirsiz sayıda yurttaşı mağdur durumda bırakması ve kamu yararının suçun meydana getirdiği sosyolojik etkiyle birlikte kamu davası açılmıştır.”

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