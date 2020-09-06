Kudüs'teki İslami kurumlar: İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Kudüs'te bulunan İslami kurumlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi, dini ve hukuki statüsünü güç kullanarak değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Vakıflar ve Kutsal Mekanlar Konseyi, İslami Yüksek Komite, Fetva İdaresi ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bir duvarına hoparlör yerleştirmesine tepki gösterildi.

İsrail polisinin, Vakıflar İdaresi'nin itirazına rağmen El-Esbat Kapısı tarafındaki minarenin girişine merdiven dayayıp Şer'iyye Medresesi'nin çatısına çıkarak Mescid-i Aksa'nın saygınlığını hafife aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail polisinin bugün yaptıkları, Mescid-i Aksa'ya dönük gizli planları açığa vuruyor. İsrail, Mescid-i Aksa'nın, tarihi, dini ve hukuki statüsünü güç kullanarak değiştirmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.



Mescid-i Aksa'nın, Vakıflar İdaresi ve çalışanlarının, İsrail polisi tarafından kimsenin tahammül edemeyeceği büyük bir saldırıya maruz kaldığına değinilen açıklamada, tüm bu planların Kudüs halkının ve Mescid-i Aksa'daki murabıtların (gönüllü Müslüman bekçilerin) direnişiyle başarısızlığa uğrayacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, İsrail'in güç kullanarak gerçekleştirdiği ihlallere son vermesi için acilen müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü hoparlör takmak için Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresinin bunu reddettiği belirtilmişti.



İsrail polislerinin bugün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledikleri aktarılmıştı.



Açıklamada, İsrail polislerinin El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edilmişti.